Adolescentes en riesgo reciben atención psicológica en Coahuila

Dos adolescentes de entre 15 y 17 años que recientemente intentaron atentar contra su vida reciben atención psicológica y médica, además de seguimiento por parte de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), informó Tania Ibarra, directora de Proximidad Social.

La funcionaria señaló que en ambos casos se activaron los protocolos de atención, se estableció contacto con los padres y los adolescentes fueron canalizados para recibir atención especializada. "Ya se tiene contacto con los papás, ya se presentó lo correspondiente con ellos, se activó el protocolo, se les dio seguimiento y están ahorita ya en el CESAME, con atención psicológica y médica", explicó.

Indicó que, una vez que los adolescentes superen la situación que enfrentan, serán invitados a participar en el grupo Aplícate, programa que ofrece sesiones de acompañamiento.

Ibarra destacó que los dos casos son diferentes y corresponden a adolescentes de entre 15 y 17 años. Hasta el momento, dijo, no se tienen registrados más casos de este tipo en seguimiento por parte de la dependencia.

La directora de Proximidad Social hizo un llamado a los padres de familia a mantenerse atentos a cambios en el comportamiento de sus hijos, como aislamiento, falta de convivencia o rechazo a regresar a casa. "Hay que hacer un llamado aquí a los papás. Si ves a tu hijo que está encerrado, que no está saliendo, que no está conviviendo o que sale y ya no quiere regresar a tu casa, pues algo está pasando", señaló.

Explicó que existen diversas instituciones que pueden brindar apoyo a adolescentes y sus familias, entre ellas el DIF, PRONNIF, Seguridad Pública y el sector Salud.