Monclova: Servicio Nacional de Empleo busca candidatos para diversas vacantes

El Servicio Nacional de Empleo en la Región Centro mantiene diversas vacantes con posibilidad de contratación inmediata, dirigidas a personas con perfiles profesionales, técnicos y administrativos.

Entre las oportunidades disponibles destacan puestos de gestor de ventas, capturista, encargado de logística, contador, mantenimiento general/electricista, analista de ventas/embarques, analista de compras y auxiliar fiscal en devolución de IVA.

Las vacantes reflejan la demanda de personal con preparación en áreas administrativas, contables, comerciales, logísticas y técnicas, en un mercado laboral que busca ampliar las oportunidades de colocación en Monclova y municipios de la Región Centro.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2026 Coahuila registró 1.6 millones de personas ocupadas, 87 mil más que en el mismo periodo de 2025. La tasa de desocupación se ubicó en 3.4 por ciento. (INEGI)

El mismo reporte señala que 596 mil personas, equivalentes al 37.2 por ciento de la población ocupada, laboraban en el sector industrial, mientras que 966 mil se encontraban en actividades del sector terciario. La industria manufacturera concentró 29.6 por ciento de la población ocupada y el comercio, 17.1 por ciento. (INEGI)

En este contexto, la Región Centro mantiene la búsqueda de perfiles especializados. El Gobierno de Coahuila anunció en mayo la generación de mil 500 empleos de Adient Technotrim para la región Centro, como parte de nuevas oportunidades laborales para la zona.

VACANTES DISPONIBLES

Gestor de ventas

Escolaridad: ingeniería de negocios.

Edad: 20 a 25 años.

Experiencia: 3 años.

Sexo: indistinto.

Capturista

Escolaridad: licenciatura.

Edad: 24 a 35 años.

Experiencia: 2 a 3 años.

Sexo: indistinto.

Encargado de logística

Escolaridad: secundaria a licenciatura.

Edad: 35 a 45 años.

Experiencia: 2 a 3 años.

Sexo: indistinto.

Contador

Escolaridad: licenciatura en contaduría pública.

Edad: 25 a 50 años.

Experiencia: 3 años.

Sexo: indistinto.

Mantenimiento general / electricista

Escolaridad: preparatoria o técnico.

Edad: 18 a 45 años.

Experiencia: 1 a 2 años.

Sexo: masculino.

Analista de ventas / embarques

Escolaridad: licenciatura o ingeniería.

Edad: 25 a 35 años.

Experiencia: 2 a 3 años.

Sexo: indistinto.

Analista de compras

Escolaridad: licenciatura o ingeniería.

Edad: 25 a 35 años.

Experiencia: 3 años.

Sexo: masculino.

Auxiliar fiscal en devolución de IVA

Escolaridad: licenciatura en contaduría pública.

Edad: 22 a 30 años.

Experiencia: 1 a 2 años.

Sexo: indistinto.

La oficina del Servicio Nacional de Empleo correspondiente a la Región Centro se localiza en Boulevard Juárez 719 y 717, colonia Roma, en Frontera, Coahuila, y tiene horario de atención de 9:00 a 15:00 horas. El teléfono reportado por el organismo es 866 633 39 39. (Gobierno del Estado de Coahuila)

La disponibilidad y requisitos de las vacantes pueden cambiar, por lo que los interesados deberán acudir o comunicarse con el Servicio Nacional de Empleo para confirmar las condiciones de contratación.