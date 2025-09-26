Aumentan cateos por huachicoleo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila informó que, aunque el huachicoleo ha disminuido un 30% en comparación con el año pasado, los cateos a gasolineras en Saltillo se han multiplicado en las últimas semanas debido a investigaciones por presunto comercio de hidrocarburos ilegales y venta de litros incompletos.

Efraín Gastélum, delegado de la FGR en la entidad, explicó que los decomisos de pipas con combustible irregular han aumentado, pero aclaró que en la mayoría de los casos no se trata de hidrocarburo robado de ductos de Pemex, sino de producto introducido ilegalmente al país.

En cuanto a las estaciones de servicio, precisó que los cateos responden tanto a denuncias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como a reportes ciudadanos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran bombas manipuladas para despachar menos combustible del pagado y prácticas sospechosas que afectan directamente a los clientes.

"Los procedimientos se enfocan no solo en verificar la procedencia del hidrocarburo, sino también en revisar que las bombas no estén alteradas para dar litros incompletos", señaló Gastélum.

Mientras se desarrollan los procesos legales, las gasolineras cateadas permanecen cerradas, lo que ha causado sorpresa entre automovilistas y vecinos de Saltillo. Sin embargo, las autoridades aún no revelan cuántas estaciones resultaron implicadas en casos de huachicol o de fraude al consumidor.

El funcionario federal reiteró que cualquier indicio de irregularidad en el transporte o venta de combustible puede derivar en el aseguramiento de las unidades y en sanciones a los responsables, con el objetivo de frenar tanto la entrada ilegal de hidrocarburos como los abusos hacia los usuarios.