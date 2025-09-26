Carlos Villarreal lidera inauguración del Campeonato Nacional de Softbol Femenil en Monclova

Monclova, Coah.- Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la inauguración del Campeonato Nacional de Softbol Femenil en las categorías 30+, 40+, 50+ y 60+. El edil estuvo acompañado por Antonio Cepeda Licón, Director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), y por el Subsecretario de Gobierno de la Región Centro Desierto, Sergio Sisbeles. Con este evento, el Gobierno Municipal consolida a Monclova como sede de torneos de talla nacional.

El torneo, organizado por la Federación Mexicana de Softbol, con el apoyo de la Asociación Estatal de Softbol de Coahuila que preside Katy Dávila, reúne a 57 equipos de estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Baja California y Zacatecas, además de la selección de Coahuila, congregando a más de 2,500 visitantes en Monclova durante este fin de semana.

En su mensaje, el director del INEDEC destacó que el deporte genera unión y fraternidad. "Quiero agradecer el trabajo en equipo, a Katy y al presidente de la Federación, Rolando Guerrero, por confiar en Monclova y en Coahuila para ser sede de estos eventos. Al inicio de la administración presentamos el calendario de eventos deportivos para Monclova, nos comprometimos a darle torneos de esta magnitud, y hoy lo estamos cumpliendo".

Durante el evento, el alcalde Carlos Villarreal dio la bienvenida a las selecciones provenientes de los estados de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur y San Luis Potosí.

"El deporte nos desarrolla integralmente a nosotros y a nuestras familias, genera convivencia familiar y, sobre todo, crea un gran ambiente entre los deportistas. Yo en mi niñez participé en más de 10 nacionales y en un mundial en béisbol y softbol, y gracias a eso logré un desarrollo integral, por eso mi compromiso con el deporte, el de esta administración y el de nuestro gobernador Manolo Jiménez. Hoy estamos viendo a los grandes deportistas que se han generado en la región y eso nos llena de orgullo", afirmó Carlos Villarreal.

Finalmente, el alcalde reiteró que este tipo de torneos fortalecen la economía local, al generar derrama económica para los prestadores de servicios, y consolidan a Monclova como un referente nacional en la organización de eventos deportivos.