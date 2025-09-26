Fiscal de Coahuila aclara separación de 'Hummer' de la Policía Estatal

SALTILLO, COAHUILA.-El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, aclaró que la separación de Miguel Barajas Hernández, conocido como el "Hummer", de la coordinación de la región norte de la Policía Estatal, no está relacionada con ninguna investigación en su contra.

Explicó que este tipo de movimientos son comunes dentro de las corporaciones de seguridad y se aplican periódicamente en distintas áreas para mejorar el desempeño de los mandos. "Estos enroques pasan seguido, todo el tiempo. Hace 15 días hubo cambios en la Agencia de Investigación Criminal, este es uno más", puntualizó.

Con esta rotación, Jordan Espino, exdirector de la Policía Municipal de Saltillo, se incorpora a la Secretaría de Seguridad estatal. Fernández Montañez resaltó que Espino cuenta con experiencia probada como militar y coordinador de sectores policiales, lo que lo hace apto para asumir responsabilidades en una zona considerada de alta complejidad.

Sobre la vacante que deja Espino en Saltillo, el Fiscal adelantó que ya se analizan perfiles junto con el alcalde Javier Díaz. Entre los nombres que se encuentran sobre la mesa está el de Simón Pérez Saldaña, actual comandante regional de la zona sureste, quien cuenta con años de trayectoria en la corporación.

Fernández Montañez también destacó que Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción de seguridad según la última encuesta del INEGI, y que la entidad registra la incidencia delictiva más baja en dos décadas.