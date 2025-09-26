Manolo Jiménez Salinas impulsa Obras Sociales en Arteaga Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- En una productiva gira de trabajo por comunidades del municipio de Arteaga, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha obras y acciones de agua potable, pavimentación y educación, dentro del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante y de la estrategia Impulso Educativo.

"Llegamos con los proyectos Obras Sociales a Pasos de Gigante e Impulso Educativo a Arteaga. Detonamos un pozo de agua, pavimentos y transporte escolar en Huachichil y Los Llanos. Seguimos trabajando cercanos a nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila", destacó el gobernador

En el ejido Huachichil, Manolo Jiménez entregó un camión de transporte escolar que beneficiará a alumnos y alumnas de ejidos vecinos, y puso en marcha la construcción y perforación de un nuevo pozo de agua potable, en que se invertirán más de 6.5 millones de pesos.

En la comunidad de Los Llanos, el Gobernador del Estado puso en marcha a los trabajos de pavimentación de diversas calles en esta comunidad, trabajos en los que se aplicarán 3.49 millones de pesos y que, al igual que en Huachichil, forma parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante.

En total, en Arteaga se estarán invirtiendo 35 millones de pesos dentro de este programa de obras sociales en acciones de agua, drenaje, pavimentación, recarpeteo, electrificación, cuartos, techos, infraestructura educativa, embellecimiento de espacios públicos, al interior de las colonias, barrios y ejidos.

Jiménez Salinas comentó que todas las acciones que se estarán realizando dentro de las Obras Sociales a Pasos de Gigante son acciones prioritarias que la gente ha pedido para cada una de sus comunidades, y que se llevan a cabo en coordinación con las alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios de Coahuila.

Además, dentro de la estrategia Impulso Educativo, recordó que se entregaron al inicio del ciclo escolar paquetes de útiles escolares a las alumnas y alumnos de escuelas públicas de nivel básico de los 38 municipios del estado.

Se entregaron, también, uniformes y tenis escolares para los alumnos de las escuelas rurales: todo de manera gratuita.

Manolo Jiménez destacó que se están manejando programas de becas para estudiantes de todas las edades de parte de los municipios, del estado y de la federación, y destacó que apenas ayer se detonó el gran programa Level Up, para el fortalecimiento del idioma inglés en las escuelas de todos los niveles de todo Coahuila.

Expresó que además del gran trabajo que se lleva a cabo en seguridad, en obras sociales y en educación, se han detonado grandes programas en temas como obras sociales, salud, alimentario, los diversos programas de Mejora, infraestructura, desarrollo económico, entre otros.

"De esa manera trabajamos por el bien de nuestro estado, donde todo lo que vamos haciendo tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y que Coahuila siga siendo uno de los mejores estados de México para vivir con nuestras familias", expresó.

Ana Karen Sánchez Flores, alcaldesa de Arteaga manifestó que la obra del pozo de agua es de gran relevancia para la gente de la comunidad del Huachichil, ya que es un paso firme para que el vital líquido llegue a quienes más lo necesitan.

Y, respecto a la pavimentación de diversas calles en Los Llanos, mencionó que es una obra muy esperada por los habitantes de esta comunidad, por lo que agradeció al Gobernador del Estado por preocuparse por que los arteaguenses cuenten con vías de comunicación en buen estado, fundamentales para el desarrollo del municipio, de la región y del estado.

Acompañaron al gobernador en esta gira de trabajo, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Emanuel Garza Fishburn secretario de Educación; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarollo Urbano y Movilidad; José María Morales Padilla, administrador Fiscal del Estado.