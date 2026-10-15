Litzy reaparece junto a su familia en el Rodeo Saltillo; mantienen vivo el sueño de Jaqueline con Lyons Boutique

Saltillo, Coahuila.- Una de las imágenes más esperadas y emotivas quedó documentada en las redes sociales de Lyons Boutique, luego de que la familia De León compartiera una fotografía en la que aparece Litzy, la joven sobreviviente de la agresión ocurrida en la colonia Antonio Cárdenas, ahora acompañando a sus seres queridos en una nueva etapa de su emprendimiento familiar.

La imagen fue publicada con motivo de la instalación de Lyons Boutique en el Rodeo Saltillo, dentro de las instalaciones de la Expo Coahuila, donde la familia decidió continuar con el negocio que inició Jaqueline, la hermana menor, manteniendo vivo su sueño y honrando su memoria, así como la de su madre Laura y Emanuel, víctimas de aquella tragedia.

En el establecimiento destaca una fotografía de la inauguración del pequeño local que Jaqui había emprendido desde su propia casa, un recuerdo que ahora acompaña a la familia en esta nueva etapa y que simboliza la permanencia de quienes ya no están físicamente.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de fe y fortaleza que conmovió a quienes han seguido de cerca la historia de la familia: "Siempre presentes en nuestro día a día, seguiremos superando las adversidades y pruebas porque vamos de la mano de Dios".

La aparición de Litzy en la fotografía familiar cobró especial significado entre los usuarios de redes sociales, al tratarse de la joven que logró sobrevivir a los hechos violentos que conmocionaron a la comunidad saltillense.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Entre los comentarios, decenas de personas enviaron bendiciones, palabras de aliento y buenos deseos para la familia De León, además de desearles éxito en su emprendimiento.

Así, entre recuerdos, fe y el deseo de salir adelante, Lyons Boutique continúa escribiendo una nueva historia, conservando la esencia del proyecto que comenzó Jaqueline y que hoy su familia mantiene vivo en su memoria.