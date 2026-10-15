Escuela Normal de Monclova recibirá seis millones para su expansión

Una inversión de seis millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinará el Gobierno del Estado para la construcción de seis nuevas aulas y la rehabilitación de áreas comunes en la Escuela Normal de Monclova, anunció Rubén Barragán Páramo, coordinador de Educación Normal y Actualización Docente en Coahuila.

En el marco del octavo aniversario del plantel, el funcionario detalló que la obra contempla la edificación de una segunda y tercera planta, ejecutada a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), con el objetivo de unificar a la matrícula en un solo inmueble. La proyección es arrancar los trabajos en el verano de 2027 para concluir la infraestructura al 100 por ciento en un plazo aproximado de un año.

Barragán Páramo explicó que actualmente cinco grupos de la Normal toman clases en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) por la falta de espacio físico. Con la expansión proyectada, el edificio tendrá capacidad para albergar hasta 500 estudiantes, consolidándose como el segundo plantel normalista más grande de Coahuila, solo por detrás de la Normal de Torreón, que atiende a 700 alumnos.

El coordinador subrayó que la creación de esta escuela respondió a la necesidad económica de la Región Centro, permitiendo a jóvenes formarse como docentes sin tener que trasladarse a Saltillo. Asimismo, puntualizó que la oferta académica se planifica de forma coordinada con las autoridades federales para alinear el número de egresados con las plazas de trabajo disponibles.

Finalmente, el funcionario indicó que los espacios que anteriormente ocupaban jefaturas de sector se están reordenando para funciones administrativas, además de proyectarse un área donde el COCYTEC planea instalar una preparatoria técnica para trabajadores.