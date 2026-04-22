AHMSA extiende su plazo de enajenación hasta 2026 en Monclova

El plazo legal que originalmente vencía el 22 de abril dentro del proceso de enajenación de Altos Hornos de México (AHMSA) fue aplazado al 27 de abril de 2026, luego de que la autoridad judicial determinara unificar los tiempos de notificación entre todas las partes involucradas en el concurso mercantil 19/2023.

De acuerdo con el acuerdo emitido el 21 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, la modificación se dio debido a que uno de los actores del proceso —el Grupo de Defensa Laboral de trabajadores de AHMSA— fue notificado días después que el resto, lo que generaba plazos distintos. Ante ello, la jueza resolvió tomar como referencia la última notificación realizada, con el fin de garantizar certeza jurídica y evitar posibles impugnaciones.

Con esta decisión, el nuevo plazo para que sindicatos, acreedores y demás partes se pronuncien sobre la propuesta de venta presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez quedó fijado para el 27 de abril, lo que marca una nueva cuenta regresiva en una de las etapas más relevantes del proceso.

El acuerdo también revela que el procedimiento avanza en paralelo con diversas tensiones legales. Por un lado, el síndico cumplió con la entrega de documentos clave, entre ellos el contrato de fideicomiso fuente de pago número 76527, sus convenios modificatorios y diversos bonos de prenda, elementos fundamentales dentro de la estructura financiera vinculada a la posible venta de la empresa.

En contraste, un escrito promovido por el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros fue desechado por el juzgado, al no contar con una firma electrónica válida de sus representantes reconocidos, por lo que no se le dio efecto legal dentro del expediente.

Además, el proceso sigue recibiendo presión desde el ámbito laboral. Tribunales federales remitieron resoluciones y sentencias firmes en contra de AHMSA, en las que se reconocen créditos laborales a favor de trabajadores, los cuales deberán ser considerados por el síndico conforme al orden de prelación que establece la Ley de Concursos Mercantiles.

Incluso, por la relevancia del caso, la jueza instruyó que la determinación sea difundida públicamente a través de redes sociales, en un intento por dar transparencia a un proceso que impacta directamente a miles de trabajadores y a la economía de la Región Centro de Coahuila.

Aunque el ajuste del plazo no modifica el fondo del procedimiento, sí retrasa ligeramente una fase clave para definir el futuro de la siderúrgica, que se mantiene en concurso mercantil y en ruta hacia la posible venta de sus activos para hacer frente a sus adeudos.

Con el nuevo límite fijado al 27 de abril, el caso AHMSA entra en una etapa definitiva, en la que se espera que, una vez concluido el periodo de manifestaciones, se den los siguientes pasos para encaminar la resolución de una de las crisis industriales más profundas del país.