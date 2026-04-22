Seguridad en escuelas de Monclova: operativo Mochila bajo supervisión

Al menos tres instituciones educativas, entre secundarias y un colegio, han solicitado la implementación del operativo Mochila en la ciudad, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, quien destacó que estas acciones se realizan únicamente a petición de las propias escuelas y con total transparencia.

El funcionario explicó que la participación de las corporaciones de seguridad es limitada, ya que su intervención se da únicamente como observadores del proceso, mientras que la revisión de las mochilas corre a cargo del personal docente.

"Este operativo se hace siempre a petición de parte. Lo que buscamos es que haya transparencia; nuestra corporación acude en calidad de testigo, mientras que los maestros son quienes supervisan directamente las mochilas de los alumnos", detalló.

López subrayó que, durante estas revisiones, los elementos de seguridad únicamente verifican, a simple vista, los objetos que los docentes muestran, sin intervenir directamente en la inspección.

En cuanto a los resultados, aseguró que hasta el momento no se ha detectado ningún objeto prohibido o situación de riesgo grave en los planteles donde se ha llevado a cabo el operativo.

Asimismo, destacó que Monclova se mantiene en condiciones de tranquilidad, orden y paz, gracias al trabajo coordinado entre autoridades y la comunidad educativa.

"Nuestra ciudad está tranquila. Seguimos fortaleciendo las estrategias de seguridad en conjunto con las instituciones educativas, pero siempre resaltando la importancia del papel de los padres de familia, ya que la formación inicia desde el hogar", expresó.

El regidor agregó que estos operativos se realizan de manera constante y en coordinación con autoridades estatales, con el objetivo de homologar criterios y garantizar su correcta aplicación tanto en escuelas públicas como privadas, siempre con la anuencia de la Secretaría de Educación.

Finalmente, reiteró que la colaboración entre docentes, autoridades y padres de familia es clave para mantener entornos escolares seguros y prevenir cualquier situación de riesgo.