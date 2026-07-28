Gobierno Municipal mejora vialidades en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas, Coah. - En lo que va del mes de julio, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, a través del programa permanente de bacheo, ha atendido más de 600 baches en diferentes colonias y sectores del municipio.

Estos trabajos forman parte de una estrategia constante para mejorar las condiciones de las vialidades, dando seguimiento a los reportes realizados por la ciudadanía y priorizando las zonas que requieren mayor atención.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que la participación de las familias es fundamental para identificar los puntos donde se necesita intervenir y brindar una respuesta más rápida a las necesidades de la población.

"Los reportes de la ciudadanía son muy importantes porque nos permiten conocer dónde se requiere atención y programar los trabajos de manera más eficiente. Sabemos que es una labor permanente y seguiremos recorriendo los sectores del municipio para dar respuesta a las necesidades de las familias", señaló el alcalde.

Las cuadrillas municipales continúan realizando acciones de bacheo en distintos puntos de San Juan de Sabinas, con el compromiso de seguir avanzando en la rehabilitación de las calles y mejorar la movilidad de automovilistas y peatones.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para continuar reportando las vialidades que requieran atención, fortaleciendo así el trabajo conjunto para construir un mejor municipio.