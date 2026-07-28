Múzquiz celebra la coronación de reinas de adultos mayores

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó que concluyeron las ceremonias de coronación de las reinas de los adultos mayores en los minerales que conforman el Pueblo Mágico, eventos que se desarrollaron en un ambiente familiar y de alegría.

Las coronaciones se realizaron en la Villa de Palaú, Minas de Barroterán, Villa de las Esperanzas y la cabecera municipal, donde las participantes fueron reconocidas por su entusiasmo y por representar a este importante sector de la población.

La edil felicitó a las participantes y resaltó que estas actividades fortalecen la unión familiar, además de brindar espacios de convivencia y recreación para las personas adultas mayores.

Señaló que los abuelitos y abuelitas cuentan con una amplia experiencia de vida, por lo que consideró importante escucharlos, convivir con ellos y ellas y, reconocer su aportación a la sociedad.

Añadió que, estos eventos están diseñados especialmente para que disfruten de momentos de esparcimiento y sana convivencia.

Jiménez Gutiérrez informó que el Gobierno Municipal ya trabaja en la logística del magno evento donde será elegida la reina que representará a los adultos mayores de todo el municipio de Múzquiz.

Precisó que, esta elección se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto en la comunidad de Palaú ante lo cual, las familias de todo el Municipio de Múzquiz, están invitados.