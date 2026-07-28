La Mota celebra su 86 aniversario

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ejido La Mota inició los preparativos para celebrar el 86 aniversario de su fundación con una ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto, informó José Ángel Moreno, presidente del Comisariado Ejidal.

El representante señaló que el acto principal consistirá en una ceremonia en el monumento dedicado a los fundadores del ejido, ubicado en la plaza principal de la comunidad.

Indicó que, al evento serán invitadas autoridades municipales, así como representantes de los distintos ejidos que integran el municipio de Múzquiz, con el propósito de fortalecer la convivencia entre las comunidades rurales.

Al término de la ceremonia, los asistentes compartirán un desayuno en el salón ejidal, como parte de las actividades organizadas para conmemorar un año más de la fundación de la comunidad.

El presidente del Comisariado Ejidal destacó que la celebración busca reconocer el legado de los fundadores y preservar las tradiciones que han dado identidad al ejido durante más de ocho décadas.

Con esta conmemoración, los habitantes de La Mota refrendan su compromiso de mantener vivas las raíces y la historia de una de las comunidades rurales del municipio.