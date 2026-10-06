Postores de AHMSA deberán depositar 56 mdd de garantía de seriedad a más tardar el 13 de octubre

Todos los postores calificados que aspiran a adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) tienen como fecha límite el próximo 13 de octubre para depositar la cantidad de 56 millones de dólares como garantía de seriedad, informó el abogado Héctor Garza.

Ruth Huerta, jueza a cargo del concurso mercantil, precisó que dicho requerimiento financiero aplica para la totalidad de los inversionistas interesados y no únicamente para el postor Arturo Domínguez.

El acuerdo judicial vigente únicamente fija el término para la exhibición del depósito y aclara que dicha fecha no constituye una nueva jornada de subasta, sin que hasta el momento se confirme que alguno de los aspirantes haya realizado el pago correspondiente.

Solicitud de los trabajadores para agilizar la venta

Ante este panorama, la representación de los trabajadores, a través de Julián Torres, solicitó agilizar la venta de la empresa y frenar la concesión de nuevas prórrogas, manifestando la postura de los obreros de no permitir más retrasos en la resolución del conflicto.

La jueza tomó conocimiento de la petición, aunque no decretó la venta inmediata ni restringió formalmente futuras ampliaciones.

Petición de las empresas Afirme y Cargill

En el mismo expediente, la juzgadora reservó su pronunciamiento respecto a la solicitud de las empresas Afirme y Cargill, quienes pidieron un margen de 90 días para negociar la integración de un consorcio. La decisión sobre este plazo adicional se tomará una vez concluido el término fijado para la acreditación de la garantía.

Asimismo, fue desechado el recurso interpuesto por Luis Salvador Cymet Acevedo, interesado en la compra de la acerera desde la primera almoneda, debido a que no tiene acreditada la calidad de postor calificado ni demostró afectación a sus derechos procesales.