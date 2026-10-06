Muere Edgardo Villarreal durante cirugía

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El empresario y benefactor de San Buenaventura, Edgardo Villarreal González, falleció el domingo 4 de octubre, a los 44 años, mientras se encontraba en el quirófano de una clínica local.

De acuerdo con personas cercanas a la familia, Villarreal González ingresó al hospital para someterse a una cirugía de colocación de banda gástrica; sin embargo, murió durante la intervención.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa médica específica del fallecimiento.

Impacto en la comunidad

La noticia generó consternación entre familiares, amistades y personas que conocieron al empresario, quien era reconocido en el municipio por su actividad empresarial y por su labor como benefactor.

Villarreal González era esposo de Fabiola Castillo y padre de tres hijas, quienes enfrentan la pérdida ocurrida de manera inesperada.

Servicios funerarios

Los servicios funerarios se realizan en Funerales Sagrado Corazón, en San Buenaventura.

La misa de cuerpo presente está programada para este martes 6 de octubre, a las 11:00 horas, en el municipio, donde familiares, amistades y personas cercanas acudirán para darle el último adiós.