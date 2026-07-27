Fallece el profesor Federico Borjón de Los Santos

NUEVA ROSITA, COAH.- El profesor José Federico Borjón de los Santos, reconocido como uno de los principales referentes de la educación en la Región Carbonífera, falleció dejando un legado en la formación de docentes y estudiantes, así como un profundo pesar entre la comunidad educativa de Coahuila.

Durante su trayectoria profesional, Borjón de los Santos dedicó su vida a la enseñanza y a la preparación de generaciones de maestros, consolidándose como uno de los educadores más respetados de la región por su vocación, compromiso y aportaciones al ámbito educativo.

La trayectoria del profesor Borjón de los Santos marcó a generaciones de estudiantes y docentes en la región.

En reconocimiento a su labor, en 2016 la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas recibió oficialmente el nombre de Profesor José Federico Borjón de los Santos, como homenaje a su invaluable trayectoria y contribución a la educación.

En 2016, la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas fue nombrada en su honor, reconociendo su labor.

El fallecimiento del profesor ha generado muestras de pesar entre quienes compartieron con él su trayectoria académica y entre quienes fueron formados bajo su enseñanza, al reconocer la trascendencia de su legado.

Su fallecimiento ha generado un profundo pesar entre quienes lo conocieron y fueron formados bajo su enseñanza.

Con su partida concluye una destacada trayectoria dedicada a la educación; sin embargo, su ejemplo y aportaciones permanecerán presentes en las generaciones de maestros y alumnos que inspiró a lo largo de su vida.