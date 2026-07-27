Activan búsqueda de adolescente en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó el Reporte de Búsqueda No. 094/2026 para localizar a Álvaro Yizahac García Ávila de 17 años de edad.

De acuerdo con la ficha oficial, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su pronta localización.

La Fiscalía informó que el adolescente mide 1.76 metros de estatura, pesa 58 kilogramos, tiene el cabello lacio, corto y castaño oscuro. Como seña particular presenta una cicatriz pequeña en la frente.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, playera azul rey de manga larga y tenis negros con detalles en rojo, características que podrían facilitar su identificación.

La dependencia exhortó a la población a reportar cualquier información que permita ubicar al adolescente y contribuir con las investigaciones para su localización.

Las autoridades solicitaron que cualquier dato relacionado con el paradero de Álvaro Yizahac García Ávila sea reportado de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono (844) 438-07-00.