Rechazada contratación de terceros para venta de activos de AHMSA

En los acuerdos publicados el pasado 11 de agosto de 2025, el Juzgado responsable del concurso mercantil 19/2023 de Altos Hornos de México (AHMSA) resolvió diversas solicitudes presentadas por el apoderado legal de la empresa, destacando que se mantiene la negativa a contratar asesores financieros o terceros especializados para realizar la venta de activos.

El tribunal precisó que, desde la sentencia de quiebra emitida en noviembre de 2024, la administración y enajenación de los bienes de AHMSA está exclusivamente a cargo del síndico, por lo que no procede delegar estas funciones a externos.

En otros puntos, se reiteró que el representante de la compañía puede emitir su opinión antes de concretar cualquier operación de venta, pero no intervenir en la administración. También se negó la petición de iniciar una subasta pública antes de contar con el avalúo final, al considerarlo esencial para fijar el precio base y garantizar el mayor valor posible.

El juzgado informó además que el Juzgado Octavo Civil corrigió un embargo indebido sobre cuentas bancarias de AHMSA, levantando la medida y dejando sin efecto un apercibimiento previo.

Asimismo, se aprobó acumular este procedimiento con el concurso mercantil 77/2022 de Minera del Norte, S.A. de C.V., aunque cada empresa mantendrá su patrimonio y lista de acreedores por separado.

Finalmente, se notificó una sentencia laboral que obliga a AHMSA al pago de prestaciones a trabajadores, recordando que los créditos laborales tienen prioridad en el orden de pago dentro del concurso mercantil.

