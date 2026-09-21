AHMSA se alista para la segunda subasta

Esta semana será decisiva para Altos Hornos de México, con la expectativa de la Iniciativa Privada de que el próximo viernes 25 de septiembre se lleve a cabo la segunda subasta y se concrete la venta de la acerera.

Nos encontramos en cuenta regresiva, donde el punto clave será confirmar cuáles de los postores precalificados cumplieron con la garantía de seriedad para determinar quiénes mantienen una participación efectiva en el proceso.

El plazo para acreditar la garantía venció este lunes 21 de septiembre a las 23:59 horas, por lo que en las próximas horas se dará a conocer quiénes cumplieron y podrán participar en la subasta del próximo viernes.

Eugenio Williamson, ex presidente de CMIC, consideró que existe la expectativa de todos los sectores, principalmente de los trabajadores, ante la posibilidad de que finalmente se concrete la venta después del primer intento fallido. "Esperemos que sea positiva esta subasta, que se logre concretar en esta segunda ocasión y, si no es así, se tendría que hacer de nuevo el proceso para la tercera subasta, pero claro que no quisiéramos que pasara más tiempo".

Advirtió que prolongar el proceso representa un riesgo para la región Centro, debido al deterioro que enfrenta la empresa después de años sin operaciones. "No quisiéramos que pasara más tiempo, porque de por sí la empresa está demasiado deteriorada y quedaría un poco a la deriva el futuro de la región Centro de no concretarse", sostuvo.

El empresario también se refirió a las manifestaciones de trabajadores y señaló que, antes de definir las condiciones de la venta, primero debe concretarse la operación para después establecer cuál será el futuro laboral. "Primero que nada, primero que se venda y ya depende si se vende en uno, se vende en cinco, en diez, en mil o lo que sea, ya va a ser el futuro de ellos".

Por ahora, la expectativa está concentrada en el cumplimiento del depósito de garantías y en la audiencia del próximo viernes, cuando deberá definirse si existen condiciones para concretar la segunda subasta de la empresa.