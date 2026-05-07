Sergio Sisbeles Alvarado pide a ex obreros evitar bloqueo en Carretera 57

Ante la advertencia de ex obreros de bloquear la Carretera 57 el próximo lunes al no haber avances en la subasta de AHMSA, el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, llamó a que cualquier manifestación se mantenga dentro de un marco pacífico y sin afectar a terceros.

El funcionario señaló que el derecho a manifestarse es válido, siempre y cuando no se vulnere el libre tránsito ni se perjudique a la ciudadanía. "Cuando se afecta a terceros ajenos a este interés, ya se rebasa ese derecho", advirtió, al subrayar la importancia de actuar con responsabilidad.

Indicó que las autoridades han dado seguimiento al tema mediante el diálogo y el acompañamiento institucional.

En este proceso, destacó la participación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha llevado el caso ante la presidenta Claudia Sheinbaum para su atención a nivel federal. Sisbeles Alvarado explicó que el conflicto avanza en su etapa final tras resolverse aspectos jurídicos, aunque aún quedan detalles por solventar.

Asimismo, resaltó que, pese a la situación que afectó a la región, se han impulsado acciones para la reactivación económica.

En ese sentido, informó que durante el año pasado se generaron cerca de 5 mil empleos, y para este año se proyecta una cifra similar, con el objetivo de mitigar los efectos del conflicto y fortalecer el desarrollo en la región centro.

Finalmente, reiteró el llamado a los ex trabajadores a continuar por la vía del diálogo con las autoridades federales, estatales y municipales, confiando en que prevalecerá la cordura y se mantendrán las manifestaciones de manera pacífica.