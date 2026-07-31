Familia gestiona cobro de prestación laboral en AHMSA

La familia de un extrabajador fallecido de Altos Hornos de México (AHMSA) inició las gestiones para definir quién podrá cobrar la terminación laboral que corresponde al exempleado, luego de que la beneficiaria original, su esposa, también murió.

Claudia Liñán, hija mayor de Óscar Omar Liñán Quirino, informó que ella funge como albacea de la sucesión y acudió a solicitar orientación para conocer el procedimiento que permita acceder al recurso.

Explicó que son cinco hijos los que integran la familia y actualmente se encuentran en un juicio sucesorio. "Somos cinco hijos. Estamos en juicio y yo soy la albacea", señaló.

Indicó que su padre había designado inicialmente como beneficiaria a su esposa; sin embargo, ella falleció hace dos años, por lo que ahora desconocen si el trabajador alcanzó a modificar la designación antes de morir. "Mi papá nos dijo que nos iba a poner a nosotros de beneficiarios, pero ya no supe si hizo el movimiento o no", comentó.

La familia busca conocer a nombre de quién quedó registrado el beneficio y qué documentación deberá presentar para acreditar el derecho al cobro. Claudia Liñán explicó que, de acuerdo con las listas dadas a conocer recientemente por AHMSA, a su padre le corresponde una terminación laboral identificada con el número mil 200, por lo que buscan que ese recurso sea entregado al beneficiario legal.

Añadió que, de acuerdo con la orientación recibida en una notaría, el monto deberá entregarse a quien legalmente tenga el carácter de beneficiario, ya sea alguno de los hijos o, en su caso, el cónyuge, aunque este último ya falleció.

Mientras se aclara la situación, la familia continuará con las gestiones para determinar quién podrá recibir legalmente la prestación laboral.