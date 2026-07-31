Monclova ofrece Cursos de Verano 2026 para el desarrollo infantil

Con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral de la niñez durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, continúa el desarrollo de los Cursos de Verano 2026. Hasta el momento han participado más de 170 niñas y niños al asistir a bibliotecas y Casa de las Artes, caracterizados por ser espacios seguros, formativos y recreativos para las familias monclovenses.

En las Bibliotecas Municipales participan 90 niñas y niños en cursos que iniciaron el 20 de julio y concluirán el 14 de agosto. Las actividades incluyen lectura, manualidades, juegos y convivencia, además de talleres como Fútbol: el juego que todos juegan, ¿Quién teme al Lobo Feroz?, Me lees lo mismo que un libro y Preguntas al estante, fortaleciendo el gusto por la lectura y el aprendizaje.

En la Casa de las Artes participan 80 niñas y niños en turnos matutino y vespertino, del 20 de julio al 7 de agosto. Los talleres incluyen artes visuales, dibujo, acuarela, paisajes, retratos creativos, gimnasia, danzón, mambo y cha cha chá, además de un paquete de verano musical con guitarra, canto, batería, percusiones y reciclaje musical.

Estas acciones forman parte de la estrategia que impulsa el Gobierno Municipal con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer programas que favorezcan el desarrollo integral de la niñez.

"Queremos que nuestras niñas y niños aprovechen sus vacaciones aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades y conviviendo en entornos seguros. Seguiremos impulsando programas que fortalezcan su formación y les permitan descubrir sus talentos", señaló el Alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la comunidad para generar más oportunidades de desarrollo para la niñez, fortaleciendo la educación, la cultura y la sana convivencia como pilares para construir una ciudad con mayores oportunidades para todas las familias.