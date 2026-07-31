AHMSA: Pagos a trabajadores podrían comenzar en octubre tras subasta

Los créditos laborales de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) podrían comenzar a pagarse durante la primera quincena de octubre, siempre que la subasta programada para el 25 de septiembre concluya con la adjudicación de la empresa y el comprador realice el pago dentro de los plazos previstos por la Ley de Concursos Mercantiles.

Así lo informó la abogada Rosario Rocha Contreras, quien explicó que el calendario aprobado por el Juzgado únicamente establece las etapas para la venta de la empresa, pero no define las fechas para la distribución de los recursos entre los acreedores.

Precisó que, una vez realizada la subasta, la persona física o moral que obtenga la adjudicación dispondrá de 10 días para cubrir el monto correspondiente. A partir de ese momento iniciará el proceso de distribución de los recursos.

"La ley establece que los pagos se realizarán dentro de los tres días siguientes; sin embargo, también señala que éstos se efectuarán de manera paulatina y que el síndico deberá rendir un informe bimestral sobre la aplicación de los créditos", explicó.

Con base en esos plazos, consideró que, si la venta se concreta conforme al calendario, los primeros pagos a los trabajadores podrían efectuarse durante la primera quincena de octubre.

Rocha Contreras recordó que los trabajadores son acreedores con privilegio especial dentro del concurso mercantil, por lo que sus créditos tienen prioridad conforme al orden de prelación establecido en la ley.

Sobre el procedimiento de venta, detalló que la convocatoria para la subasta se publicará del 1 al 10 de agosto. Posteriormente se llevará a cabo la etapa de precalificación de los interesados y el 5 de septiembre se resolverá quiénes podrán participar.

Agregó que el 11 de septiembre será la fecha límite para que los participantes presenten la garantía que respalde la seriedad de sus propuestas, la cual estimó podría equivaler al 10 por ciento del valor ofertado, como ocurrió en procesos anteriores.

La subasta permanece programada para el 25 de septiembre.

Respecto a los recursos promovidos por acreedores garantizados como Cargill y Grupo Afirme, la abogada afirmó que éstos no deberían frenar el procedimiento de venta.

Explicó que, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, quienes mantienen impugnaciones sobre el reconocimiento o monto de sus créditos no recibirán pago hasta que esos procedimientos concluyan. En tanto, los recursos podrán destinarse al pago de los acreedores con privilegio especial, entre ellos los trabajadores, y el remanente quedará reservado para cubrir, en su momento, los adeudos a los acreedores garantizados.

Rocha Contreras expresó su confianza en que el proceso avance sin los retrasos registrados en intentos anteriores y permita concretar la venta de AHMSA conforme al calendario aprobado por el juzgado.