Laura Jiménez Gutiérrez anuncia la Feria Santa Rosa de Lima 2026 en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La Tradicional Feria Santa Rosa de Lima 2026 será un evento 100 por ciento familiar, afirmó la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, quien invitó a la comunidad en general a participar en las actividades programadas.

La edil destacó que la celebración se prepara con entusiasmo y con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia para las familias del municipio y visitantes que acudan al Pueblo Mágico durante estas fechas.

"Esta feria se realiza con mucho entusiasmo y, sobre todo, queremos que sea un evento para nuestras familias, que sea una feria a la que puedan asistir todos los habitantes de esta ciudad y recibir además a los turistas", expresó.

Jiménez Gutiérrez señaló que la feria se llevará a cabo del 21 al 30 de agosto, periodo en el que se desarrollarán las actividades relacionadas con esta tradicional celebración de Múzquiz.

Añadió que, como cada año, también se realizará la gran fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del municipio, manteniendo una de las tradiciones más representativas del Pueblo Mágico.

Finalmente, la alcaldesa reiteró la invitación a las familias para disfrutar de la Feria Santa Rosa de Lima 2026 y participar en esta celebración que busca preservar las tradiciones y ofrecer momentos de convivencia.