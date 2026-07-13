Trabajadores de AHMSA exigen fecha para la subasta de activos

Trabajadores de Altos Hornos de México exigieron que el proceso de venta de la empresa no se prolongue más allá de este año y solicitaron a la Juez que lleva este caso definir una fecha para la subasta de los activos, al considerar que la incertidumbre se ha prolongado durante meses.

Luego de que se dio a conocer que el Síndico presentó las bases para la subasta, mismas que ya están siendo revisadas por la Juez Ruth Haggi Huerta, Ervey Valenzuela comentó que el anuncio representa una esperanza para la clase trabajadora; sin embargo, pidió que el procedimiento avance con hechos concretos y no con nuevos anuncios.

El representante recordó que desde enero se hablaba de que el proceso avanzaría en un plazo de 10 días, pero siete meses después todavía no existe una fecha para la venta de la empresa, por lo que consideró necesario que las autoridades judiciales den certeza a los trabajadores. "Esperemos que se concluya antes de que termine este año, porque no queremos que pase de este año la subasta, queremos una fecha y esperamos que no se alargue para el próximo año".

Señaló que los trabajadores buscan que el proceso avance con transparencia y se establezca una fecha específica para la subasta, ya que mientras eso no ocurra seguirá la incertidumbre sobre el futuro de la siderúrgica.

Asimismo, cuestionó la actuación del síndico del concurso mercantil y manifestó que la confianza de los trabajadores está puesta en las determinaciones que emita la jueza para garantizar que el procedimiento se conduzca conforme a derecho. "Hay que decirlo honestamente, no hay certidumbre, hasta no ver una fecha específica para la subasta, no la hay", indicó.