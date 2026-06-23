Frases de amor expuestas en una casa de Monclova

En la calle Benito Juárez Sur, en la Zona Centro de Monclova, hay una casa que no pasa desapercibida. A simple vista parece una vivienda más, quizá olvidada por el tiempo o la rutina, pero sus muros cuentan otra historia: una de amor que no encuentra respuesta.

La fachada está cubierta de mensajes escritos a mano, frases que parecen nacidas de la urgencia del corazón, como si alguien hubiera decidido que las paredes eran el último refugio para decir lo que no pudo sostenerse en persona.

Quienes pasan por el lugar se detienen, miran, leen en silencio. Entre los textos se alcanza a distinguir: "Mi chola, ya no vas a batallar conmigo, te necesito", una súplica que suena más a despedida que a promesa.

También aparece la pregunta suspendida en la pared: "¿Mi corazón siempre fue tuyo?", como si el autor buscara respuesta en el eco de la calle.

Y entre otras frases, se lee: "Nunca estuviste afuera de mi corazón, tú solo tú, Forever", una mezcla de español e inglés que parece aferrarse a un amor que no quiere irse del todo.

La casa, habitada, pero con apariencia descuidada, se ha convertido en una especie de diario abierto, donde el amor dejó de ser privado para volverse callejero, expuesto al paso de todos.