Carlos Villarreal Pérez arranca obras de pavimentación en Monclova

Con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio inicio a las obras de pavimentación en la colonia Lupita Murguía, como parte del Plan de Inversión 'Prendamos Monclova'. Los trabajos se realizarán en la avenida San Francisco, entre calle Santa Lucía y avenida Monteviejo, así como en la calle Santa Lucía, entre calle Santo Niño y avenida San Francisco.

Durante el arranque, el edil destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia social Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez. "De la mano del Gobernador Manolo Jiménez Salinas seguiremos invirtiendo diariamente en cada uno de los sectores de nuestra ciudad, por medio de la estrategia social Mejora Coahuila, para que así mejoremos en equipo la calidad de vida de las familias de Monclova", expresó.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que la obra responde a una solicitud previa de los vecinos, quienes habían manifestado su interés en la pavimentación de estas vialidades. Detalló que se intervendrán aproximadamente 170 metros lineales en forma de 'L', mediante un proceso que incluye corte de nivelación, construcción de cordones, colocación de base hidráulica, aplicación de emulsión asfáltica y tendido de carpeta asfáltica en caliente. Precisó que se utilizarán cerca de 100 metros cúbicos de carpeta asfáltica, lo que permitirá beneficiar de manera directa a alrededor de 300 habitantes, además de mejorar la conectividad interna de la colonia.

Se estima que los trabajos concluyan en un periodo de tres a cuatro semanas, tras lo cual se realizará la supervisión final y entrega de la obra.