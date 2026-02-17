Tribunal laboral de Saltillo asume demanda de Alonso Ancira contra AHMSA

El intento de Alonso Ancira Elizondo por llevar su demanda laboral contra Altos Hornos de México (AHMSA) a tribunales de la Ciudad de México fue frenado por un órgano federal que se declaró incompetente para conocer del caso.

La determinación, contenida en el expediente 77/2024, establece que el Noveno Tribunal Laboral Federal en la capital del país no tiene facultades para resolver la controversia, por lo que ordenó remitir el asunto a un tribunal con sede en Saltillo, donde deberá continuar con el proceso.

Ancira promovió el juicio bajo el argumento de que en la Ciudad de México se encuentran oficinas corporativas vinculadas con su contrato laboral, sin embargo, tras el análisis de las constancias, el tribunal concluyó que la competencia corresponde a autoridades en el estado de Coahuila, donde se ubica la principal operación de la siderúrgica.

Este litigio ocurre en un momento clave para la empresa, a días de que se lleve a cabo la subasta. En octubre de 2025, el exdirectivo notificó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, encabezado por la jueza Ruth Haggi Huerta García, su decisión de desistirse de una liquidación laboral por más de 300 millones de pesos reconocida dentro del procedimiento concursal.

No obstante, paralelamente impulsó una nueva demanda en la que reclama el cumplimiento de diversas cláusulas contractuales derivadas de su salida de la compañía, al sostener que existen adeudos pendientes.

El caso aún no tiene una definición definitiva sobre qué tribunal será el encargado de resolverlo de fondo, el Cuarto Tribunal Laboral Federal en Coahuila había expresado previamente reservas para asumir competencia, al señalar que la legislación laboral otorga al trabajador la posibilidad de elegir el domicilio donde se desarrolló la relación laboral o donde se encuentre el centro de trabajo.

La resolución sobre la competencia deberá quedar clara antes del 27 de febrero, fecha prevista para la subasta de activos de la acerera y de Minera del Norte, en un contexto de incertidumbre jurídica que añade un nuevo capítulo a la crisis de la emblemática empresa.