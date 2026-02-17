Javier Díaz González coordina esfuerzos en Saltillo: Reunión de gabinete

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una reunión de gabinete en la que instruyó a quienes dirigen las diferentes áreas de la administración municipal a redoblar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en la implementación de programas, así como en la ejecución de obras públicas a favor de la ciudadanía.

"El objetivo es que todos estemos en el mismo canal y en el mismo ritmo de trabajo; lo que los saltillenses esperan de esta administración municipal es que todos los días andemos en la calle, en territorio", comentó el Alcalde.

Díaz González pidió a los directores de las diferentes áreas estar al pendiente de las necesidades de la población, ya que el municipio es el nivel de gobierno que más contacto tiene con la ciudadanía.

Acciones de la autoridad

El Alcalde dijo que en la reunión de gabinete se revisaron programas como "Aquí Andamos", en el que 81 cuadrillas recorren todos los sectores de la ciudad para embellecer y dar mantenimiento a la infraestructura urbana.

Díaz González comentó que se abordó la planeación de las obras sociales y grandes obras que se realizarán a lo largo de este año con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La simplificación de trámites en el área de Desarrollo Urbano, la atención de los espacios públicos a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como los servicios públicos que se brindan a través del área de este mismo nombre, también formaron parte de los temas tratados.

Detalles confirmados

De igual forma, instruyó a los titulares del DIF Municipal y de las Direcciones de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural a estar muy cercanos a los sectores de la población que más lo necesitan.

Finalmente, Díaz González comentó que seguirán realizando estas reuniones de forma periódica para revisar los avances que registran las diferentes acciones de la administración municipal.