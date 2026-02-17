Jóvenes de Monclova se preparan para la Juntada Therians

Un grupo de WhatsApp y convocatorias difundidas en Facebook han comenzado a circular para invitar a la denominada "Juntada Therians Monclova", donde hasta el momento se han sumado 788 miembros en uno de los chats organizados.

Mientras la convocatoria, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, ha logrado cientos de compartidas y reacciones, despertando principalmente el interés de jóvenes de la localidad y municipios cercanos.

La identidad "Therian" hace referencia a personas que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal, al que consideran parte de su identidad o personalidad. Esta comunidad, presente principalmente en redes sociales, suele expresarse mediante atuendos, accesorios, comportamientos simbólicos o reuniones temáticas.

Aunque el fenómeno no es nuevo a nivel internacional, en los últimos meses ha cobrado mayor visibilidad entre adolescentes y jóvenes, impulsado por plataformas digitales donde comparten contenido, experiencias y formas de expresión relacionadas con su animal de identificación.

Aunque la convocatoria ha generado gran interacción en Facebook y otros espacios digitales, usuarios han comenzado a cuestionar si el evento es real. Algunos señalan que el diseño de las publicaciones y el tipo de páginas que las comparten sugieren que podría tratarse solo de contenido creado para viralizarse y atraer seguidores.

Hasta ahora no existe confirmación oficial de organizadores, pero el tema continúa generando conversación en redes sociales.

Paralelamente a la difusión de la convocatoria, usuarios han comenzado a buscar en grupos de Facebook diversos accesorios y prendas para crear el conjunto que represente al animal con el que se identifican. Entre las solicitudes destacan máscaras, colas, orejas, maquillaje especial y ropa temática, lo que ha generado movimiento en grupos de compra y venta locales, donde se intercambian o venden artículos para lograr el atuendo ideal.