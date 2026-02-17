CNDH inicia 29 investigaciones en Cefereso Mesillas por violaciones a derechos humanos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un total de 29 carpetas de investigación fueron iniciadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Centro Federal de Reinserción Social número 18, conocido como Cefereso de Mesillas, derivadas de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el más reciente reporte del organismo nacional, las indagatorias corresponden a señalamientos registrados en el arranque del año, principalmente relacionados con el derecho a la salud, condiciones de seguridad jurídica y trato digno al interior del penal federal.

Acciones de la autoridad

El informe detalla que varias de estas investigaciones surgieron tras quejas presentadas por internos, quienes denunciaron posibles omisiones en la atención médica y otras irregularidades en el centro penitenciario ubicado en este municipio.

La CNDH precisó que las carpetas abiertas forman parte de un seguimiento permanente a centros de reclusión federales, con el objetivo de verificar el respeto a los derechos humanos y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes.

Detalles confirmados

Hasta el momento, el organismo continúa con la integración de los expedientes para determinar responsabilidades y establecer medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas internas en el Cefereso de Mesillas.