Universidad Autónoma de Coahuila investiga a 50 docentes por doble plaza

COAHUILA.- Alrededor de 50 docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila enfrentan un proceso ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado tras detectarse que cuentan con dos o más plazas laborales, situación que habría generado un presunto daño patrimonial cercano a los 90 millones de pesos en perjuicio de la institución.

De acuerdo con información oficial, la Auditoría Superior del Estado identificó irregularidades relacionadas con la duplicidad de horarios y solicitó a los trabajadores involucrados firmar un acta de compatibilidad para justificar sus funciones. Sin embargo, solo una parte de los señalados acudió a formalizar el documento, mientras que el resto se negó a hacerlo.

Acciones de la autoridad

Ante ello, la Universidad determinó turnar los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción para que sea esa instancia la que determine las responsabilidades correspondientes y dé seguimiento legal al caso.

Como medida interna, también se procedió a suspender el depósito de nómina a los docentes involucrados y se les citó en la Oficialía Mayor para recoger su cheque, condicionando el trámite a la firma del acta requerida. Además, se levantaron actas administrativas que podrían poner en riesgo su permanencia laboral.

Detalles confirmados

Autoridades universitarias reiteraron que no se permitirá el pago de dos o más salarios por un mismo horario de trabajo y que se continuará con las acciones necesarias para transparentar el uso de los recursos públicos dentro de la máxima casa de estudios.