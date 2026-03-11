Víctor García denuncia retención de ahorros en Afore SURA tras 42 años en AHMSA

Afore SURA le retendrá cerca de medio millón de pesos de sus ahorros para el retiro a un ex trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), pese a haber laborado durante 42 años en la empresa acerera.

Víctor Manuel García Reyna denunció que, de acuerdo con la información que le proporcionaron, en su cuenta de ahorro para el retiro se registran aproximadamente 744 mil pesos; sin embargo, únicamente recibirá 273 mil pesos, lo que representa una diferencia superior a los 470 mil pesos.

El ex obrero manifestó su inconformidad con el monto que se le entregará, al considerar que no corresponde a lo que acumuló durante su vida laboral. "Yo estaría de acuerdo en que me dieran 500 mil pesos y me quitaran 273 mil, pero, así como está me están quitando casi medio millón", expresó.

Además de esta situación, García Reyna también señaló su molestia con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el cálculo de la pensión que recibirá tras su retiro. De acuerdo con la resolución emitida por el instituto, a partir del próximo 1 de abril comenzará a percibir una pensión mensual de 19 mil 700 pesos, cantidad que considera muy por debajo de lo que esperaba después de más de cuatro décadas de trabajo.

El ex trabajador detalló que se desempeñó como jefe de turno en el área de tratamiento de agua dentro de la siderúrgica y aseguró que, conforme a sus cálculos, su pensión debería rondar los 40 mil pesos mensuales. "Es la resolución que me dieron y aquí está. Después de 42 años trabajando en AHMSA voy a recibir 19 mil 700 pesos", señaló al mostrar documentos relacionados con su trámite de retiro.

Ante esta situación, García Reyna señaló que buscará dialogar con los responsables de la Afore para que le expliquen el motivo de la diferencia en el monto de sus recursos, al tiempo que expresó su inconformidad por lo que considera un trato injusto tras décadas de trabajo en la industria acerera.