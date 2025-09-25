Visita de Blink Capital Solutions a AHMSA es clave para recuperación siderúrgica en México

Blink Capital Solutions, un fondo de inversión estadounidense, está recorriendo las plantas Uno y Dos de Altos Hornos de México (AHMSA), en lo que representa un paso significativo hacia la posible recuperación de la siderúrgica, confirmó Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático.

"Me parece una buena señal de todo lo que se ha dicho, de lo que platicamos nosotros con la gente del Gobierno Federal y de lo que ha dicho el propio gobernador en pláticas que ha sostenido con la presidenta de la República, pues ahí va, ahí va. Yo creo que esta es una buena señal", expresó Leija.

El dirigente sindical destacó que los recorridos realizados por Blink Capital Solutions han dejado una buena impresión sobre la infraestructura y los equipos de operación de la planta, información que podría ser clave para las próximas negociaciones.

Además del fondo estadounidense, se mencionan como posibles interesados otros gigantes del acero como ArcelorMittal, Ternium y diversos grupos mexicanos, lo que refleja el creciente interés de capitales nacionales e internacionales por AHMSA.

Leija subrayó que lo más importante es que estas visitas se traduzcan en inversiones concretas y seguridad laboral para los obreros, quienes durante meses han vivido la incertidumbre sobre su futuro.

La presencia de Blink Capital Solutions genera expectativa entre los trabajadores y la comunidad de Monclova, ciudad cuyo pulso económico depende históricamente del acero, mientras todos esperan que esta visita marque el inicio real de la reactivación de la siderúrgica más importante de México.