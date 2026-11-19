SALTILLO, COAH.- Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por envenenar y provocar la muerte de Tigra, una perrita criolla de poco más de un año, en el primer caso de maltrato animal en Saltillo que llega a juicio oral y obtiene un fallo condenatorio.

Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 20 mil 347 pesos, y una caución de 10 mil pesos.

La reparación del daño material y moral todavía está pendiente y será determinada en una audiencia posterior, durante la etapa de ejecución de la sentencia. La familia podrá solicitar el pago de gastos relacionados con el caso y una compensación por las afectaciones sufridas.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2023, cuando el acusado arrojó pedazos de carne contaminados con raticida al terreno donde se encontraba Tigra, en el predio rústico Bocanegra, al sureste de Saltillo, en las inmediaciones de la colonia Lomas.

El ataque ocurrió en medio de un conflicto vecinal relacionado con los límites de las propiedades. La responsabilidad del acusado fue acreditada mediante pruebas testimoniales y periciales presentadas durante el juicio.

¿POR QUÉ CONDENARON AL HOMBRE?

El proceso incluyó los delitos de daños dolosos en propiedad ajena y maltrato, violencia y maltrato a un ser sintiente, previsto en el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Entre los antecedentes expuestos durante el juicio se estableció que, en mayo de 2023, el acusado dañó 50 metros de una cerca de malla ciclónica y postes de madera pertenecientes al propietario del terreno donde vivía Tigra.

Posteriormente, el 21 de julio de ese año, arrojó carne contaminada con raticida a la perrita. Dos testigos observaron la agresión y sus declaraciones formaron parte de las pruebas presentadas ante el tribunal.

El desahogo de pruebas del juicio oral comenzó el 10 de noviembre. Con los testimonios y dictámenes periciales, se acreditó la responsabilidad del acusado por los hechos relacionados con la muerte del animal.

Debido a que la agresión ocurrió antes de la reforma de diciembre de 2023, se aplicó la legislación anterior, que establecía penas de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 700 UMA. La reforma elevó las sanciones de prisión a un rango de cuatro a ocho años.

El fallo fue emitido por un juez unitario de juicio oral y todavía puede ser apelado. La sentencia por escrito sería notificada dentro del plazo de cinco días señalado durante la audiencia.

¿CÓMO MURIÓ TIGRA?

Tigra era una perrita criolla de color miel, de aproximadamente un año y dos meses de edad. Formaba parte de una familia que la cuidaba, vacunaba y alimentaba.

Durante el juicio, un perito veterinario explicó que el raticida ingerido contenía sustancias anticoagulantes que provocan hemorragias internas y pueden ocasionar alteraciones del ritmo cardíaco, vómito y evacuaciones con sangre, además de acumulación de sangre en cavidades internas.

El especialista señaló que la agonía de un animal intoxicado puede prolongarse entre cuatro y 12 horas, dependiendo de su tamaño, edad, raza y cantidad de sustancia ingerida. También describió el sufrimiento provocado por este tipo de envenenamiento como muy elevado.

Las pruebas presentadas durante el proceso permitieron relacionar la agresión con el conflicto por los límites del terreno y una conducta de animadversión contra el animal.

¿QUÉ PAGOS FALTAN POR DETERMINAR?

La condena contempla una multa de 200 UMA, equivalente a aproximadamente 20 mil 347 pesos, y una caución de 10 mil pesos, además de los cuatro años y seis meses de prisión.

Sin embargo, estos conceptos no constituyen una indemnización para la familia. La reparación del daño material y moral quedó pendiente para una audiencia posterior en la etapa de ejecución de la sentencia.

En esa fase, los propietarios podrán solicitar que se consideren gastos relacionados con la necropsia, los servicios periciales y la representación jurídica particular, así como las afectaciones derivadas de la muerte de Tigra.

La familia manifestó satisfacción por el fallo, aunque reconoció que ninguna sentencia podrá devolverle a su mascota.

¿POR QUÉ ES UN CASO HISTÓRICO EN SALTILLO?

El proceso representa el primer caso de maltrato animal en Saltillo que llega a juicio oral y obtiene un fallo condenatorio, de acuerdo con los antecedentes expuestos durante el procedimiento.

Otros asuntos relevantes, como el de Jaime N., señalado por torturar y matar gatos, así como los casos de Rocky y de un hombre imputado en León, no llegaron a esa etapa, debido a que se resolvieron mediante mecanismos alternativos, como acuerdos reparatorios o suspensión condicional del proceso.

El fallo marca un precedente judicial en la atención de delitos cometidos contra animales, al demostrar que estos casos pueden llegar a juicio oral y derivar en una condena de prisión.