La Región Centro de Coahuila registra 2 mil 395 nuevos empleos durante 2026, mientras que a nivel estatal se han generado alrededor de 35 mil plazas, informó Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo.

La funcionaria señaló que, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el comportamiento del empleo ha sido positivo durante este año, luego de un periodo complicado marcado por la incertidumbre económica y los aranceles.

Explicó que tan solo durante el último mes se reportó la generación de alrededor de 12 mil empleos en Coahuila, lo que representa nuevas oportunidades para las personas que buscan incorporarse al mercado laboral formal.

Recuperación del empleo en la Región Centro

Respecto a la Región Centro, destacó que las 2 mil 395 plazas generadas reflejan una recuperación en las contrataciones, después de que el año anterior se registraran importantes pérdidas de empleo. Recordó que, durante noviembre y diciembre del año pasado, se perdieron alrededor de 17 mil empleos en el estado, de acuerdo con los registros del IMSS. Con las cifras acumuladas de este 2026, prácticamente se habría recuperado esa cantidad.

Aclaró que los datos disponibles corresponden al comportamiento general del empleo y que sería necesario realizar un análisis regional más detallado para determinar con precisión el avance de cada zona.

Crecimiento en otras regiones

Indicó que las regiones Laguna y Sureste presentan un mayor crecimiento; sin embargo, consideró que los resultados de la Región Centro también son positivos y reconoció las acciones del Gobierno del Estado y de los municipios para generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones y ampliar las plantillas laborales de las empresas ya instaladas.

Añadió que los proyectos anunciados por el gobernador han comenzado a traducirse en contrataciones, mientras que las empresas mantienen sus planes de crecimiento. La secretaria del Trabajo sostuvo que, a diferencia del año anterior, cuando la incertidumbre económica frenó contrataciones y proyectos, durante 2026 se observa una mayor actividad, con más altas que bajas en los registros laborales.

Finalmente, consideró que las cifras del IMSS y los anuncios de inversión concretados en Coahuila permiten mantener una perspectiva positiva sobre la recuperación del empleo formal.