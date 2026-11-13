Presiona Infonavit a exobreros de AHMSA

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) denunciaron que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya ejerce presión directa para cobrarles sus créditos hipotecarios, enviando requerimientos de pago a sus domicilios por montos que la empresa les descontó vía nómina, pero nunca reportó a la dependencia.

¿Qué declararon los ex trabajadores sobre los cobros?

Carlos Rosales, ex obrero del departamento de Laminadora en Caliente, señaló que, pese a que se había asegurado la existencia de un acuerdo para evitar molestias y cobros mientras se resuelve el conflicto de la siderúrgica, en la práctica dicho convenio es inexistente y la papelería de cobro continúa llegando a los hogares de los afectados.

Expuso su caso particular, en el que el Infonavit le exige liquidar un adeudo total de 200 mil pesos —ofreciéndole un convenio con un descuento del 50 por ciento—, cuando en realidad 100 mil pesos ya le fueron rebajados de su salario por AHMSA desde agosto de 2022, recursos que la empresa omitió enterar al instituto, al igual que las aportaciones al IMSS y las Afores.

"Me mandaron hablar de Infonavit para llegar a un acuerdo de pago y me quitan el 50 por ciento, pero yo no lo puedo hacer por lo que debe AHMSA; tengo que esperar a que AHMSA pague los 100 mil pesos para yo llegar a un acuerdo, y así estamos muchos", advirtió Rosales, quien exhortó a sus compañeros a revisar su estatus crediticio.

Detalles confirmados sobre los descuentos en nómina

Por su parte, otro de los ex trabajadores afectados denunció el caso inverso: la acerera le aplicó descuentos de más en su nómina y, hasta la fecha, no le han reembolsado el excedente. Indicó que plantearon la problemática ante el área de Relaciones Industriales —con la licenciada Karina y con Roberto Acosta, quien prometió turnar el caso al síndico—, pero no han obtenido una respuesta convincente ni existe siquiera un censo oficial de cuántos trabajadores enfrentan estas irregularidades.

Los inconformes calificaron como una simulación la supuesta atención institucional prometida tanto por la empresa como por el Infonavit, lamentando que la única respuesta real hasta el momento sean los requerimientos domiciliarios que ponen en riesgo su patrimonio.