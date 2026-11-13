Buscan texanos proveeduría en la Región

Con más de mil 200 entrevistas de negocios y la participación de empresas procedentes de Texas, Nuevo León, Monterrey y Ciudad de México, concluyó este jueves el Encuentro de Negocios 2026, organizado por Canacintra, para generar oportunidades de proveeduría y contratación de servicios y mano de obra de la Región Centro.

Importancia del Encuentro de Negocios 2026

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, destacó la presencia de empresas de San Antonio y Laredo, Texas, así como de Nuevo Laredo, Monterrey y de la Ciudad de México, quienes acudieron para establecer relaciones comerciales con proveedores de la región.

Señaló que algunas empresas acudieron específicamente en busca de proveeduría local, debido a que en sus lugares de origen no cuentan con determinados servicios industriales ni con personal especializado como el que ofrece la región Centro.

Mtanous Falco consideró que este encuentro representa una oportunidad para demostrar la capacidad productiva de Monclova y sus municipios vecinos, cuya actividad industrial, tradicionalmente enfocada en la metalmecánica, también ha incursionado en sectores como el automotriz y ferroviario.

Resultados del Encuentro

Destacó que el evento beneficia a toda la región, al involucrar a empresas de Monclova, Frontera y Castaños, por lo que consideró necesario mantener este tipo de encuentros para fortalecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades.

Como referencia de los resultados, informó que un muestreo realizado entre participantes de la edición anterior permitió identificar que al menos el 40 por ciento de los casos consultados se convirtieron en experiencias exitosas y mantienen relaciones comerciales derivadas de las mesas de trabajo.

En esta edición se superaron las mil 200 entrevistas de negocios, frente a las mil 050 registradas el año pasado, con lo que se rebasó la meta de crecimiento de 10 por ciento que se había establecido.

Mtanous Falco señaló que las oportunidades comerciales pueden concretarse de inmediato, algunas empresas locales desconocían que en la propia región existen proveedores capaces de ofrecer los productos y servicios que necesitan.