Trabajadores de Altos Hornos de México y sus familias enfrentarán de nueva cuenta una difícil Navidad, marcada por la falta de ingresos y la incertidumbre sobre el pago de sus liquidaciones, mientras que más de 100 obreros han fallecido sin recibir una respuesta a su situación laboral.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, reconoció que la situación económica de los trabajadores se ha complicado con el paso del tiempo, pues muchos dependían del salario de la siderúrgica para cubrir las necesidades básicas de sus hogares y atender problemas de salud.

“Sí, ya una Navidad muy complicada la situación, desafortunadamente van más de 100 compañeros que han fallecido”, expresó.

Ante esta situación, el sindicato mantiene ante el gobierno federal la solicitud de un préstamo de 50 mil pesos para cada trabajador, incluidos los empleados de confianza que fueron incorporados a la petición, con la intención de que el recurso se entregue antes de que concluya el año a cuenta de su liquidación.

En cuanto al futuro de AHMSA, señaló que existe confianza en que durante enero pueda concretarse una solución mediante la integración de un consorcio encabezado por Cargill y Afirme, acreedores garantizados de la empresa.

Indicó que el plazo de 90 días otorgado por la jueza para avanzar en esta alternativa vence el próximo 12 de enero y que, hasta el momento, se han cumplido dos de las seis etapas de información contempladas en el acuerdo.

Agregó que los gobiernos estatal y federal han mantenido acercamientos para atender la problemática, con reuniones ante la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Fiscal de la Federación, además de las gestiones del gobernador Manolo Jiménez ante la presidenta Claudia Sheinbaum.