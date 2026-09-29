Venta de AHMSA y MINOSA sigue sin definirse; abren plazo de 10 días para acreditar solvencia

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA) continúan sin ser vendidas ni adjudicadas tras la audiencia de subasta del pasado 25 de septiembre de 2026.

A pesar de que la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. presentó una postura de compra por un monto superior al mínimo requerido, la Juzgadora señaló que el ofertante no acreditó en ese momento su solvencia ni la disponibilidad inmediata del dinero.

Para resolver esta situación y favorecer la venta de las empresas como unidad productiva, el Juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles.

Para resolver esta situación y favorecer la venta de las empresas como unidad productiva, el Juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles.

Para resolver esta situación y favorecer la venta de las empresas como unidad productiva, el Juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles.

Plazo para Acreditar Solvencia

En este periodo, tanto la firma interesada como los demás postores precalificados deberán acreditar, a satisfacción de la Sindicatura y de la autoridad judicial, el depósito o transferencia de la garantía de seriedad, además de demostrar su capacidad técnica, operativa y experiencia en los sectores siderúrgico y minero.

De forma paralela, se analiza una segunda vía de resolución: los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme solicitaron participar conjuntamente mediante un consorcio. Esta propuesta se encuentra en revisión y el Juzgado determinará lo procedente una vez que reciba las manifestaciones correspondientes de las partes.

Alternativas para la Venta

Actualmente existen tres alternativas abiertas para concretar la transacción: la postura realizada en la audiencia, la posible entrada de alguno de los otros postores precalificados y la propuesta de consorcio de los acreedores garantizados.

Ninguna de estas opciones se ha concretado, por lo que el destino de las empresas queda sujeto al cumplimiento de los plazos y a la resolución judicial definitiva.