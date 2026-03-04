Elisa Maldonado denuncia a Morena por violaciones en Coahuila

La presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, calificó de lamentable la falta de celeridad por parte del Instituto Electoral de Coahuila, ante las violaciones que realiza Morena en la precampaña en curso.

"Ante la falta de respuesta hoy acudimos al Instituto Nacional Electoral y ante el Tribunal Electoral, a presentar las quejas correspondientes por actos anticipados de campaña por parte de los candidatos a diputados de Morena. Explicó que hasta el momento no hay seguimiento a lo presentado el día lunes. En tiempos electorales el tiempo es oro, por lo que buscamos acelerar una respuesta ante los actos de Morena y sus candidatos", expresó Maldonado.

El Partido se muestra confiado en que la ley aplique y frene así los intentos del partido Morena esta misma semana. "La cancha debe ser pareja para todos, una violación de este tipo donde se use la imagen de la presidenta y además sean candidatos únicos los que bajo una máscara hagan uso del tiempo electoral es inaceptable", concluyó.