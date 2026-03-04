Carlos Villarreal y Manolo Jiménez presentan avances para mujeres en Monclova

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde Carlos Villarreal Pérez acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la presentación de los Resultados y Avances de la Estrategia Integral de las Mujeres Coahuilenses, refrendando el compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar acciones que fortalezcan las oportunidades, la seguridad y el desarrollo de las mujeres en el Estado.

Durante el evento se destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y distintas dependencias para consolidar políticas públicas que fortalezcan el papel de las mujeres en la vida social, económica y comunitaria de Coahuila.

Como parte de esta agenda, se presentó la Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y se firmó el acuerdo con las y los alcaldes de los 38 municipios del estado para la instalación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, mecanismo que permitirá fortalecer las acciones de prevención y atención en cada región.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró el compromiso de su administración con el impulso de programas y acciones que amplíen las oportunidades para las mujeres de Coahuila.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal destacó que desde Monclova se continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para aterrizar esta estrategia y fortalecer las políticas públicas dirigidas a las mujeres. "En Monclova tenemos claro que fortalecer a las mujeres es fortalecer a nuestras familias y a toda la comunidad. Por eso trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar programas y acciones que generen más oportunidades, mayor seguridad y mejores condiciones de desarrollo para las mujeres monclovenses", afirmó.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y los municipios de Coahuila, impulsando políticas públicas que contribuyan al desarrollo, la seguridad, el empoderamiento y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.