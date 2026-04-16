AHMSA enfrenta recursos de revocación

En el marco del concurso mercantil 19/2023, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles admitió dos recursos de revocación promovidos por una afianzadora y el sindicato minero, mientras que un tribunal laboral federal informó sobre una sentencia que condena a Altos Hornos de México (AHMSA) al pago de prestaciones laborales.

De acuerdo con el acuerdo fechado el 15 de abril de 2026, se tuvo por recibido un recurso de revocación interpuesto por la empresa Chubb Fianzas Monterrey contra un proveído emitido el 6 de abril, mismo que fue admitido al haberse presentado dentro del plazo legal. Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana promovió un recurso similar contra un acuerdo del 7 de abril, el cual también fue admitido en tiempo y forma. En ambos casos, se dio vista a las partes para que en un plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga.

Por otra parte, el Juzgado Cuarto de Distrito en Coahuila remitió un escrito relacionado con una diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la empresa, en el que una institución bancaria solicitó autorizar a una persona para intervenir en dicha diligencia. El juzgado federal confirmó la autorización, pero reiteró que es el juez exhortado quien tiene facultades amplias para conducir todo lo relacionado con esa inspección, por lo que consideró innecesario seguir remitiendo promociones sobre ese tema.

En el mismo expediente, el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Coahuila informó sobre una sentencia emitida el 9 de marzo de 2026 dentro de un juicio laboral, en la que se condena a AHMSA al pago de diversas prestaciones a favor de un trabajador. Ante ello, se ordenó poner dicha resolución a disposición del síndico del concurso mercantil, quien deberá considerar el orden de prelación de los créditos laborales conforme a la ley.

Finalmente, el juzgado indicó que continuará el procedimiento conforme a derecho, en tanto se resuelven los recursos interpuestos y se integran los elementos derivados de las actuaciones judiciales y laborales relacionadas con la empresa acerera.