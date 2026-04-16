Monclova analiza carta de no antecedentes penales para choferes de taxi

Analizan la posibilidad de solicitar la carta de no antecedentes penales como requisito para quienes deseen trabajar como choferes de taxi en alguna de las 14 líneas de la ciudad.

El regidor de Transporte y Vialidad, Genaro Soto Flores, informó que se ha mantenido un contacto estrecho con los concesionarios, logrando acuerdos que buscan mejorar la calidad del servicio. En este sentido, destacó que la propuesta de solicitar dicho documento forma parte de una estrategia preventiva enfocada en generar mayor confianza entre los ciudadanos.

Explicó que actualmente se estudia la viabilidad de este requisito, incluyendo la gestión de descuentos en el trámite para no afectar la economía de los operadores. El funcionario señaló que entre las principales quejas que recibe la Dirección de Transporte y Vialidad se encuentran casos de maltrato hacia los usuarios, situaciones que se buscan erradicar con medidas más estrictas en la selección del personal.

Asimismo, recordó que los operadores ya se someten a exámenes antidoping como parte de los controles para garantizar un servicio adecuado. Hasta el momento, indicó, no se tiene registro de que algún chofer haya dado positivo en estas pruebas, mientras que los inspectores continúan verificando que todos cuenten con su examen vigente y su respectivo tarjetón.

Aunque la implementación de la carta de no antecedentes penales aún es un proyecto a futuro, Soto Flores destacó que actualmente los concesionarios ya realizan procesos de selección para contratar a los mejores perfiles. Finalmente, mencionó que, aunque no se cuenta con una cifra exacta del número de operadores, en Monclova operan alrededor de siete líneas de taxi con aproximadamente 14 bases, lo que hace necesario fortalecer los mecanismos de control para garantizar un servicio seguro y de calidad.