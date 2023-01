Ahora el vicio será en privado

"Si quieren tener un vicio que lo hagan en privado", señaló una monclovense respecto el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, mientras que muchos están en contra ya que aseguran que habrá pocos lugares donde si podrán consumirlo.

Ahora se tiene prohibido fumar en: oficinas y centros de trabajo, los restaurantes no podrán ofrecer servicio con opción de mesa para fumar, el transporte público, hoteles, escuelas, sedes donde se realizan espectáculos, así como parques y lugares donde haya menores de edad.

De igual manera, la industria tabacalera estima que en México podrían llegar a ampararse al menos 180 mil restaurantes y más de 200 mil comercios ante la nueva legalidad.

En una encuesta realizada por Periódico La Voz de Monclova, para saber la opinión de las personas respecto a esta modificación, los entrevistados señalaron en su mayoría que no estaban de acuerdo que se aplicara en los restaurantes-bar ya que para eso se había designado un área de fumadores.

"Ya nos habíamos acostumbrado a fumar a fuera y uno estaba a gusto con su comida o bebida, pero ahora nos tendremos que acostumbrar a salir del establecimiento como tal", dijo el señor Mario González.

Así mismo, la joven Yolanda Mejía externó que sale los fines de semana con sus amigos a un conocido bar ubicado sobre la zona dorada al norte de Monclova, su preferido por el ambiente que hay para platicar, cenar y divertirse, sin embargo, podrían optar por mejor reunirse en un domicilio privado.

De igual forma la señora Rosario Ángeles indicó que si le gusta consumir tabaco pero también le agrada ir a comer y cenar con sus amigas o pareja, por eso no tendrá problema en no fumar mientras acuden a los establecimientos ya que eso lo puede hacer en otro momento, al contrario de quienes no pueden parar y que se llegar a terminar una cajetilla en pocas horas.

La nueva disposición también hizo que más personas aplaudieran el cambio ya que les molesta el humo y además, es más dañino para ellas que si estuvieran fumándolo.

"Si quieren tener un vicio que lo hagan en privado, como los que consumen la marihuana. Es mejor que no se fume cerca de uno y más de los menores de edad, para no dañar su salud ni que les provoque intriga el ver a una persona fumando", dijo Silvia Mendoza.

También hubo más madres de familia y jóvenes adultos que dieron el visto bueno ya que no les interesa fumar y los que alguna vez lo probaron, señalaron que no es algo que les gustaría hacer nuevamente, por eso prefieren que los demás que si lo hacen, sea en un lugar privado y alejado.