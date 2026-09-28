AIC e Interpol lanzan operativo contra robo de vehículos en Coahuila

AIC e Interpol despliegan operativo contra robo de vehículos en Coahuila

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con Interpol, puso en marcha el Operativo Car Back para combatir el robo de vehículos, principalmente de unidades provenientes de Estados Unidos.

Operativo Car Back: Objetivos y Alcance

El operativo se desarrollará del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026, con el despliegue de agentes de investigación en diversas regiones de Coahuila, quienes realizarán revisiones de vehículos en filtros de seguridad y plazas comerciales.

Estas acciones forman parte de la cooperación que mantiene la AIC con agencias internacionales para fortalecer la seguridad y combatir los delitos relacionados con el robo de automóviles.

Colaboración Internacional en la Lucha Contra el Robo de Vehículos

Como parte de esta colaboración, durante los últimos dos años la Agencia de Investigación Criminal ha realizado más de 25 deportaciones controladas en coordinación con autoridades estadounidenses.

La Fiscalía General del Estado informó que, una vez concluido el Operativo Car Back, dará a conocer los resultados de las revisiones y acciones realizadas en las distintas regiones de Coahuila.