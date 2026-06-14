Impulsa IMM apoyo a mujeres vulnerables en Día Naranja

NUEVA ROSITA, COAH.- A través de la Instancia Municipal de la Mujer se pondrá en marcha una campaña de recolección de artículos de higiene personal femenina, con el propósito de donarlos a mujeres que se encuentran rehabilitándose en algún anexo.

La titular de la dependencia, maestra Angélica Solís Zamora, explicó que la meta es reunir un "kilómetro de artículos" frente a la Presidencia Municipal, logrando así un acopio significativo de productos básicos para mujeres en situación vulnerable.

Entre los insumos que se busca recolectar, se incluyen jabones neutros, productos de higiene menstrual, papel sanitario, protectores diarios, analgésicos para cólicos, desodorantes, cremas corporales, shampoo y cepillos dentales, entre otros que harán llegar a las mujeres en el Día Naranja que se conmemora el día 25 de cada mes con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Solís Zamora destacó que muchas mujeres anexadas en centros de rehabilitación, así como aquellas que carecen de recursos, enfrentan dificultades para adquirir estos productos, lo que afecta directamente su salud y dignidad.

La campaña se suma a las iniciativas que en la región de Coahuila impulsan instituciones locales y dependencias municipales, con el objetivo de garantizar condiciones básicas de bienestar y promover la solidaridad comunitaria.