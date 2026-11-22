Con un desfile por los alrededores del plantel, música y actividades culturales, estudiantes de la secundaria Carlos Espinoza Romero, turno vespertino, conmemoraron el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, en una celebración que reunió a alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia.

Uno de los momentos centrales fue la elección y el tradicional ensombreramiento de la Adelita 2026-2027, proceso en el que se registraron 2 mil 558 votos. La elegida fue Ailín Estefanía Armendáriz García, quien obtuvo más de mil sufragios.

La comunidad escolar también reconoció la solidaridad y empatía del grupo de primero A hacia su compañera, quien recibió el respaldo de sus compañeros para obtener el nombramiento.

Como parte de la representación revolucionaria, también participaron Legna Guadalupe Sánchez Martínez y Ximena Joselin Martínez Martínez como Valentina y Daidelin Nicole Rodríguez Gámez, como Marieta.

El director del plantel, Jesús Doroteo Moreno Saucedo, encabezó la ceremonia y agradeció el compromiso de los docentes para organizar las actividades, así como la asistencia de los padres de familia, quienes se sumaron a la conmemoración.

La celebración continuó con un espectáculo que sorprendió a los estudiantes con la aparición de un gorila gigante y personajes sobre zancos. Entre bailes, canciones y movimientos, los participantes animaron el ambiente y provocaron sonrisas entre los asistentes.

Con estas actividades, la secundaria Carlos Espinoza Romero convirtió la conmemoración histórica en una jornada de convivencia escolar, en la que los estudiantes participaron en el rescate y la preservación de las tradiciones mexicanas.