Cerca de 5 mil personas participaron en la Fiesta Navideña de Cáritas Región Siderúrgica, que por décimo cuarto año consecutivo organizó una posada para familias beneficiarias de sus programas de apoyo alimentario y comedores comunitarios.

El evento se realizó en el parque Xochipilli, con la presencia del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, y la colaboración de autoridades de los municipios de la región Centro, quienes apoyaron con el traslado de los asistentes desde sus comunidades.

Rolando Villarreal Cereceres, presidente de Cáritas Región Siderúrgica, explicó que la convocatoria se realiza entre las comunidades que reciben apoyo permanente mediante paquetes alimentarios, por lo que los beneficiarios acuden acompañados de sus hijos, nietos y demás familiares.

Actualmente, la institución beneficia a cerca de 7 mil personas mediante sus programas alimentarios, además de apoyar indirectamente a alrededor de 400 personas a través de centros comunitarios, comedores, asilos y otras instituciones.

Explicó que la Fiesta Navideña se realiza desde hace 14 años, a partir de la llegada de H-E-B a Monclova, empresa que, a través de su fundación, patrocina la celebración en coordinación con Cáritas y otras voluntades de la región.

Durante la jornada, las familias disfrutaron de alimentos, juegos infantiles, espectáculos, lotería y rifas de regalos, como parte de las actividades preparadas para ofrecerles un espacio de convivencia y celebración navideña.

La celebración concluyó con actividades recreativas, entrega de regalos y convivencia entre las familias asistentes, en una jornada que reunió a beneficiarios de distintos sectores de la Región Centro para compartir una posada y celebrar juntos la Navidad.