Advierten que habrá cero tolerancia para los elementos policiacos que incurran en alguna falta durante la temporada decembrina, cuando aumenta el paso de paisanos y la derrama económica por el pago de ahorros y aguinaldos.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, pidió a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantener la coordinación para garantizar la seguridad de las familias y de los connacionales que regresan a la región centro o van de paso por el municipio para visitar a sus seres queridos durante diciembre y enero.

Explicó que, durante la Mesa de la Paz estatal, encabezada por el gobernador, se acordó reforzar la vigilancia con motivo del Buen Fin, el operativo navideño y la bienvenida a los paisanos.

Villarreal señaló que el objetivo es atender oportunamente cualquier reporte en carreteras y ciudades, además de mantener el trabajo conjunto entre las diferentes corporaciones. Reiteró que desde el inicio de su administración el mensaje a los policías ha sido trabajar con responsabilidad y brindar un buen servicio a la ciudadanía.

También destacó que diciembre representa un periodo de importante actividad comercial, debido a que las empresas comienzan a entregar los ahorros y aguinaldos a sus trabajadores. Recordó que este último pago debe realizarse por ley a más tardar el 20 de diciembre.

Como ejemplo de las acciones de vigilancia, mencionó los operativos realizados durante el Buen Fin en el primer cuadro de la ciudad, los bulevares y el Mall Paseo Monclova, donde los recorridos también se extendieron a los alrededores de los establecimientos.

Indicó que estas medidas buscan brindar tranquilidad tanto a los habitantes de Monclova como a las familias de otros municipios que acuden a realizar sus compras, ante el incremento de la actividad económica durante las últimas semanas del año.